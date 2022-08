Was tun, wenn nach einem Verkehrsunfall ein Mensch verletzt am Boden liegt? Auf diese Frage weiß wohl so gut wie jeder die richtige Antwort. Aber: Was tun, wenn ein Mensch tränenüberströmt auf einer Bank sitzt oder gar auf einer Brücke hinter der Absperrung steht? Die richtigen Antworten auf diese für die allermeisten wohl nicht ganz alltäglichen Fragen liefert ab Anfang September pro mente auch in Kärnten - mit dem "Erste-Hilfe-Kurs für die Seele".