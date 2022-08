Ein biointensiver Anbau auf kleinster Fläche in Glanegg, 25 Gemüsesorten wachsen dort und gehen schon zufriedenstellend erfolgreich jeden Donnerstag an private Abnehmerinnen und Abnehmer sowie an die Verkaufsstellen des "KastlGreisslers", die es in Glanegg, Feldkirchen und Klagenfurt gibt. "Und an das Mountain Resort Feuerberg", sagt Julian Kanatschnig, der mit seiner Freundin Alena Helm die Geschäftsidee umsetzte. 2500 Quatratmeter einer Grundfläche, die im Familienbesitz ist, werden seit heuer liebevoll beackert und bringen schon guten Ertrag. Auch Julian Kanatschnigs Mutter Marie Kanatschnig arbeitet mit. "Vom Acker verwenden wir derzeit aber nur die Hälfte", erklärt Kanatschnig. Das junge Paar, Kanatschnig ist 33, Helm 26 Jahre alt, verwirklicht die Geschäftsidee nebenberuflich. Über "Jamüse" steht die Idee "Market Gardening", deren "Mastermind" Jean-Martin Fortier ist, ein Kanadier, der in Quebec lebt. Kanatschnig: "Ursprünglich stammt die Idee aus Frankreich, aber er ist der Pionier auf dem Gebiet."