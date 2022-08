Felix und Xaver wissen, was Kindern Spaß macht und was sie brauchen. Denn sie sind sechs und acht Jahre alt. Deshalb waren sie beim Umbau des Heidi Hotels eingebunden. Die beiden Söhne von Lukas und Julia Köfer - das Paar führt das Kinderhotel am Falkert - haben ausprobiert und so festgestellt, was unbedingt ins Hotel gehört. "Wir haben andere Kinderhotels besucht und geschaut, was unseren Kindern gut gefällt", erzählt Julia Köfer. Die sorgfältigen Planungen - man verschob den Umbau auch um ein Jahr, um Komplikationen durch die Widrigkeiten der Coronapandemie zu vermeiden - sind nun umgesetzt, unter anderem in Form einer neuen Sporthalle. In dieser kann Fußball gespielt werden, aber auch Basketball, ein wöchentliches Kino wird dort angeboten, und eine Kinderdisco kann auch veranstaltet werden. Wichtig war der Betreiberfamilie, dass auch im Innenbereich Bewegung möglich ist. Julia Köfer: "Wir sind hier doch auf 2000 Metern Seehöhe, da wird es am Abend frisch."