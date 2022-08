Seit mehr als einem Monat krankt die Wasserversorgung in der Gemeinde St. Urban. Mitte Juli gab es, vermuteter Grund war ein Wasserrohrbruch in Verbindung mit Wassermangel aufgrund der Trockenheit, für den Großteil der Bürger kein Wasser – weder Trink- noch Nutzwasser. Das Sportzentrum wurde daher für die Allgemeinheit zum Duschen geöffnet ebenso wie das WC in der Aufbahrungshalle. Die Gemeinde stellte kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Zusätzlich zu Rohrbruch und Wasserknappheit vermutete die Gemeinde Wasserdiebe, die einen Teil zu leeren Hochbehältern beigetragen hätten.