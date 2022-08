Die Wimitz-Trophy ist seit Jahren ein belibeter Wettbewerb am Goggausee. Der Kurzdistanz-Traithlon wurde bereits 13 Mal vom Alpenverein Feldkirchen organisiert. Nun müssen die Veranstalter die diesjährige Ausgabe kurzfristig absagen. "In den letzten Jahren mussten wir bemerken, dass die Anmeldungen zur Wimitz-Trophy immer später erfolgten. Ein großer Teil des Teilnehmerfeldes meldete sich überhaupt erst zwei bis drei Tage vor Wettkampfbeginn an. Heuer hatten wir zum Stichtag am Sonntag, 21.08.2022, sehr wenige Anmeldungen für unseren Bewerb", erklärt Christian Prugger in einer Stellungnahme auf Facebook.