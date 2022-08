Seit Jahren wird sehnsüchtig auf die Sanierung des Strandbades Bodensdorf gewartet. Bereits 2011 musste es dringend saniert werden, um überhaupt aufsperren zu dürfen. Schon damals wollte man ein neues Badehaus errichten – damals ein Projekt des Landes. Aufgrund vieler Verzögerungen, Mängel im Bauverfahren und Einsprüchen wurde die endgültige Sanierung bis heute nicht realisiert. Das wirkt sich auch auf die Österreichische Wasserrettung aus. Denn diese hat zwei Einsatzstellen in der Gemeinde Steindorf, eine im besagten Strandbad Bodensdorf und eine im gepachteten Strandbad Steindorf. Grundidee war eine eigenständige, schöne neue Einsatzzentrale mit Schulungsräumen in Bodensdorf. "Doch das ist wohl ad acta gelegt", bedauert Landeseinsatzleiter Bruno Rasinger. Die Einsatzzentrale soll nun in den ehemaligen Saunaräumlichkeiten des Strandbades eine neue Heimat finden, dort sollen auch Schulungsräume, Sanitätsraum und vor allem viel Platz geboten werden. "Unsere Anforderungen und Wünsche liegen bei der Gemeinde auf", sagt der Landesleiter.