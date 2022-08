Elf Verletzte, ein beschlagnahmtes Rennauto und viele offene Fragen gibt es nach dem Zwischenfall am Wochenende beim "Kärntner IWD Auto Kleinslalom Cup" in Reichenau. Laut Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost sind die zwei Schwerverletzten – ein Mädchen (8) aus Deutschlandsberg und ein Mann – "in stabilem Zustand und werden im Klinikum Klagenfurt betreut". Weitere neun Personen wurden ebenfalls verletzt.