Das Gelände ist von der Staatsanwaltschaft gesperrt und Beamte der Spurensicherung und Sachverständige verschaffen sich am Sonntag, am Tag nach dem Unfalldrama, einen Überblick. Auch ein Drohnenpilot der Polizei ist im Einsatz. "Ich habe so etwas noch nie erlebt", zeigt sich Bernhard Stingl, Obmann des MS Team Cockpit, welches den Kärntner IWD Auto Kleinslalom Cup veranstaltet, tief betroffen.