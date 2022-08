Bei der Motorsport-Veranstaltung Autoslalom "Race Cup Kärnten" in Patergassen, Bezirk Feldkirchen, ist es Samstagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Teilnehmer aus Kärnten kam mit seinem Auto während des Slalom-Parcours von der gesperrten Strecke ab und raste in der Folge in die Zuschauermenge, bestätigt Martina Fischer von der Polizeiinspektion Bodensdorf.