Beim "Kärntner IWD Auto Kleinslalom Cup", einer traditionellen Motorsport-Veranstaltung, in der Gemeinde Reichenau im Bezirk Feldkirchen ist es Samstagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Teilnehmer aus Klagenfurt kam gegen 15.30 Uhr plötzlich mit seinem Rennauto von der Strecke ab und raste in der Folge in die Zuschauermenge, bestätigte Martina Fischer von der Polizeiinspektion Bodensdorf.