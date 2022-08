Für den SV Feldkirchen geht es am Samstag für ein Liga-Auswärtsmatch nach Gmünd. Motiviert wird der derzeit Erstplatzierte in der Kärntner Liga von einem Promi, dem sonst selbst bis zu 100.000 Fans zujubeln: Kein Geringerer als der VolksRock'n'Roller Andreas Gabalier wünscht den Feldkirchnern für das Match alles Gute - und zwar jenen in Kärnten, nicht den Feldkirchnern bei Graz, was man beim Steirer Gablier eher annehmen könnte. Das Video mit der Grußbotschaft hat der Sportverein Freitagabend auf seiner Facebookseite veröffentlicht.