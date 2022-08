Nach den Unwettern im Gegendtal und Oberkärnten, bei denen vor allem Wasser für massive Zerstörung sorgte, mussten Kärntens Feuerwehren am Donnerstag vor allem im Osten des Landes 640-mal wegen Sturmschäden ausrücken. "Bäume auf den Straßen und abgedeckte Häuser waren die Hauptprobleme in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen, Völkermarkt sowie im Lavanttal", heißt es dazu aus der Landesalarm- und Warnzentrale. Kärntenweit mussten 172 Feuerwehren mit rund 2500 Einsatzkräften nach den Unwettern ausrücken.

Die Arbeiten - vor allem das Sichern abgedeckter Dächer - gingen für sie auch am Freitag weiter. Auch wenn dort große Bestürzung herrscht, nachdem am Donnerstag in der Freizeitanlage St. Andräer See zwei Mädchen (3, 8) durch umstürzende Bäume getötet wurden.

Selbst für Christian Stefan, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) war das Sturmphänomen am Donnerstag alles andere als alltäglich: "Im Minutentakt hat sich der Wind von 70, 80 auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde erhöht. Der Höhenwind war am Donnerstag sehr stark, durch die massive Gewitterlinie wurde er quasi in das Gewitter gemischt." Eine genaue Analyse der Wettersituation am Donnerstag wird durch die Wetterexperten noch erfolgen.

2000 Haushalte noch ohne Strom

Der massive Sturm sorgte auch bei Kärnten Netz für Probleme. Bis zu 20.000 Haushalte waren Donnerstagabend ohne Strom. "Bis in die Nachtstunden arbeiten unsere Monteure daran, alle Haushalte wieder ans Netz anzuschließen. In der Nacht auf Samstag bleiben noch rund 2000 Haushalte unversorgt", so Robert Schmaranz vom Kärnten Netz (Kelag) Freitagabend.

Weil sehr viele Anlagen beschädigt und schwer zugänglich seien, müssten sich die insgesamt 150 Monteure mit Unterstützung der Feuerwehr und des Bundesheers teilweise den Weg "freischneiden". Schmaranz: "Wir können nicht sagen, wann wieder alle Haushalte in Kärnten versorgt sind." Vom Hubschrauber aus wurde am Freitag vor allem die Lage im Görtschitztal und auf der Saualpe erkundet.

Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres ist noch bis Sonntag geplant. Die Arbeiten gestalten sich als gefährlich und schwierig.

Genug zu tun hatten die Freiwilligen Feuerwehren und andere Einsatzkräfte auch in der Stadt Klagenfurt und im Bezirk St. Veit.

Planmäßiger Zugverkehr

Nach dem kompletten Ausfall des Zugverkehrs am Donnerstag wegen des heftigen Unwetters gibt es weiter Streckenunterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten waren am Freitag in vollem Gange, zahlreiche Behinderungen konnten mittlerweile behoben worden, teilte das Unternehmen mit.

So gibt es ab Samstag wieder planmäßigen Zugverkehr auf der Südstrecke zwischen Villach und Wien. Der Nahverkehr fährt in Kärnten bereits seit Freitag wieder planmäßig.

Südautobahn frei befahrbar

Bis in die späten Donnerstagnachtstunden gab es auch auf der Südautobahn (A 2) zwischen Pack und Klagenfurt streckenweise kein Weiterkommen. Bäume lagen auf der Straße, in der Tunnelkette Pack versagte die Stromversorgung. Die Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten konnten gegen 23 Uhr beendet werden. Zu Unfällen kam es auf der A 2 wie durch ein Wunder nicht. Ein Bademeister (56) eines Hotels am Klopeiner See hatte da weniger Glück. Beim Anlegen eines Tretbootes rutschte er auf dem Boot aus, streifte den Steg und landete schließlich im See. Trotz schwerer Verletzungen konnte er sich noch selbst an Ufer retten. Dort wurde er schließlich erstversorgt und anschließend ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.

Enorme Schäden in der Landwirtschaft

Der katastrophale Sturm hat im Süden auch enorme Schäden in der Landwirtschaft angerichtet. In Kärnten waren laut Hagelversicherung vor allem die Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt betroffen. Laut erster Schätzung belaufen sich die Schäden in der Landwirtschaft auf eine Million Euro. Geschädigt wurden durch den orkanartigen Sturm Folien- und Glashäuser, Obst bzw. Wein unter Netzanlagen sowie Mais.

