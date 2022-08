"So etwas haben wir im Sommer äußerst selten. Der massive Sturm hat dazu geführt, dass derzeit 20.000 Haushalte in den Bezirken St. Veit, Wolfsberg, Klagenfurt-Land und Völkermarkt sind derzeit unversorgt", bestätigt Josef Stocker von der Kelag. Sämtliche zur Verfügung stehende Monteure sind seit 15 Uhr dabei, die Situation wieder in den Griff zu bekommen.