Die Zirbenherz GmbH gibt es, in ihrer heutigen Form, seit 2014, die Tischlerei, welche von Peter Jocham Sen. gegründet wurde, schon über 30 Jahre. Familie Jocham hat es sich zur Aufgabe gemacht, die perfekte Abstimmung von Zirbenbett und Schlafsystem zu entwickeln – für eine bestmögliche Regeneration. Vorwiegend entstehen in der Manufaktur in Althofen Schlafzimmermöbel, also Betten, Nachtkästchen, Schränke und Kommoden, aber auch einige andere Produkte aus Zirbenholz.