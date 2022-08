Es stammt ursprünglich aus Ungarn und wird dort als Nationalgericht angesehen, ist aber auch in Österreich bereits seit Jahrzehnten vieler Speisekarten – das Gulasch. Diesem Gericht wird in St. Urban ein kulinarisches Festival gewidmet. Denn ab Donnerstag, 18. August, heißt es eine ganze Woche lang: "Gulasch am Berg".