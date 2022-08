Über Jahrzehnte zählte der Aichelberghof in Annenheim zu den Vorzeigebetrieben am Ossiacher See. Vor sechs Jahren wurde das seit 2014 brachliegende Hotel von Christian Hofer, Investor und Betreiber der „Kaiserhof“-Hotels in Kitzbühel und Wien, gekauft. Mit der Gemeinde Treffen, dem im Ort ansässigen Architekturbüro Trecolore und anderen Projektpartnern wurden Pläne erarbeitet, die 2020 präsentiert wurden. Im Vorjahr wurde der Aichelberghof geschleift, der Baustart für ein Vier-Sterne-Superior Hotel „Kaiserhof“ damals für den Herbst 2021 angekündigt.