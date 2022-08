Kärntner Grillmeisterin frühstückt im Radio mit Claudia Stöckl

Die Kärntner Partyköchin Yulia Haybäck grillt am Sonntag eine ganze Kuh beim Rindfleischfest am Gut Ossiacher Tauern. Quasi zeitgleich ist die Kärntnerin auch auf Ö 3 zu hören – in "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl.