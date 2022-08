Am Donnerstag gegen 14 Uhr befand sich ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen bei Heuarbeiten auf seinem Bauernhof im Bezirk Feldkirchen. Im Zuge dieser Heuarbeiten stellte er seinen Traktor in Hanglage ab und verlies diesen. Plötzlich begann der Traktor aus unbekannter Ursache hangabwärts zu rollen. Der 54-Jährige versuchte noch auf den Traktor aufzuspringen und ihn anzuhalten. Dies misslang jedoch und der Landwirt verletzte sich im Bereich des Knöchels. Der Traktor stürzte daraufhin rund 100 Meter über eine Böschung und ein angrenzendes Grundstück und überschlug sich mehrmals. Am Traktor entstand dadurch Totalschaden. Beim Landwirt konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden.