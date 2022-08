Der Arbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen wollte am Donnerstag um 12.15 Uhr auf einer Baustelle mit einer Flex ein Wasserleitungsrohr kopfüber abschneiden. Er steckte das Gerät in die Steckdose und wollte das Rohr anschneiden. Laut Polizei dürfte er die Länge des Stromkabels aber unterschätzt haben. Als er die Flex Richtung Decke bewegte, stoppte das Kabel die Bewegung und riss dem Opfer das Gerät aus der Hand. Beim Fallen verletzte die rotierende Trennscheibe den Arbeiter an der Hand und am Unterarm. Sein Chef (55) leistete sofort Erste Hilfe und verständigte das Rote Kreuz. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.