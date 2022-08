Zeugen haben am Donnerstag auf einem Parkplatz in Villach beobachtet, wie zwei bisher unbekannte Männer aus einem abgestellten Auto gegen 10 Uhr eine Handtasche gestohlen haben. Nachdem einer der Täter unbemerkt die Fahrertür des Fahrzeuges öffnen konnte, flüchtete er mit der gestohlenen Handtasche und einer weiteren unbekannten Person zu Fuß.

Während des Vorfalls saß eine 62-jährige Spittalerin auf dem Beifahrersitz. Sie bemerkte den Diebstahl aber nicht. Erst durch einen Zeugen wurde sie auf das Geschehene aufmerksam. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dullnigg bestätigt am Donnerstag auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: "Die Suche nach den Tätern erfolgte auch mittels Polizeihubschrauber. Inzwischen wurde er aber wieder abgezogen. Die Fahndung nach den Unbekannten ist aber noch am Laufen."

Täter gesucht

Die gestohlene Handtasche wurde am Gehsteig der B94 in Stöcklweingarten von einem Anrainer gefunden. Das gesamte Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro fehlt jedoch. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu den zwei Verdächtigen.

1. Person: männlich, circa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, untersetzte Figur, Glatze, bekleidet mit einem weißen Langarmshirt und kurzen Jeans.

2. Person: männlich, circa 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, untersetzte Figur, schütteres Haar, bekleidet mit einem braunen T-Shirt und einer braunen kurzen Hose.