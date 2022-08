Zeugen haben am Donnerstag in den Mittagsstunden in Treffen beobachtet, wie zwei unbekannte Männer aus einem abgestellten Pkw eine Handtasche gestohlen haben. Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dullnig bestätigt: "Die Suche nach den Tätern erfolgte auch mittels Polizeihubschrauber. Inzwischen wurde er aber wieder abgezogen. Die Fahndung nach den Unbekannten ist aber noch am Laufen."