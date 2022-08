Über 700 Bienenvölker betreut Imker Herwig Terpetschnig aus Liebenfels. Echten Kärntner Waldhonig kann man bei ihm in St. Leonhard abholen. „Jeder Honig schmeckt anders, da kommt es auf vieles an, aber der Waldhonig hat auf jeden Fall immer eine dunklere Farbe“, erklärt er. Vor sieben Jahren hat sich Terpetschnig als Imker selbstständig gemacht. Aber nicht nur den Honig selbst verkauft der 47-Jährige: „Ich züchte auch jedes Jahr Bienenköniginnen.“ Im Frühjahr wählt er dafür die zwei erfolgreichsten Völker und beginnt die Königinnen-Zucht. Nach mehreren Wochen und vielen verschiedenen Schritten hat er dann am Ende meistens zwischen 120 und 170 neue Bienenköniginnen. Für den erfahrenen Imker ist die Zucht aber nichts Besonderes mehr: „Mit elf habe ich das erste Mal meine eigene Bienenkönigin gezüchtet.“ Seinen ersten Honig hat er sogar noch früher geerntet. Als er neun Jahre alt war, begeisterte er sich zum ersten Mal für den Prozess der Honigherstellung. „Damals hat ein Nachbar im Sachunterricht über Bienen gesprochen, da hat es bei mir einfach klick gemacht. Jetzt habe ich schon bald seit vierzig Jahren selber Bienen“, sagt Terpetschnig.

Eigentlich ist er gelernter Zimmerer. Auch, wenn der Ertrag immer von vielen Faktoren abhängig ist, für ihn war der Schritt in die Selbstständigkeit nicht mit Angst verbunden. „Ich wusste, dass es funktioniert.“ Heute versorgt er alle seine Bienenvölker alleine: „Das geht im Rad – wenn ich beim letzten Stock fertig bin, kann ich wieder zum ersten fahren. Aber beim Schleudern des Honigs habe ich Hilfe.“

Kontakt: Telefon 0 66 4/459 51 90