In Steindorf entstehen am Ossiacher See Eigentumswohnungen. Nichts Verwerfliches. Wenn sich Projektwerber an alle gesetzlichen Vorgaben halten, ist so ein Vorhaben legitim. Doch die Optik ist eine schiefe.

Der ursprüngliche Plan sah die Errichtung von Wohnungen mit möglicher medizinischer Betreuung für Senioren vor. Im Endeffekt werden es jetzt Luxusunterkünfte mit eigenem Badestrand. Auch hier hat sich der Projektwerber an alle Vorgaben gehalten, heißt es aus der Gemeinde. Mehr bekommt man von der Kommune allerdings nicht zu hören.