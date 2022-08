Mit drei Monaten war der Wiener Robert Rintersbacher das erste Mal am Ossiacher See. Seine Eltern fuhren mit ihm nach Steindorf, um dort zu urlauben. Ob seines zarten Alters beim ersten Urlaub am See ist Rintersbacher nun 69 und wurde kürzlich für 70 Jahre Urlaub am Ossiacher See geehrt. Es war eine besondere Ehrung, bei der neben Bürgermeister Georg Kavalar auch Altbürgermeister Josef Bergmann dabei war. Als 49-Jähriger wurde Rintersbacher bereits für 50 Jahre Treue geehrt. Damals bekannte Rintersbacher schon, er kenne am Ossiacher See jeden Steg - und die besten Schwammerlplätze. Das Besondere an Rintersbacher: Nun dringt er auch in die Seelen der Einheimischen vor, denn der Vater einer erwachsenen Tochter ist seit dem Vorjahr Priester und springt etwa bei Messen für die ortsansääsigen Pfarrer ein. So etwa in Bodensdorf, da hielt er eine Messe am 31. Juli. Aber sein Tätigkeitsfeld reicht bis Villach St. Nikolai.