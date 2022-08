Mode sei etwas, das ihr – salopp gesagt – einfach Spaß mache, meint Elisa Truppe. Und ihr Interesse dafür habe schon recht früh begonnen. Was wohl auch ein wenig mit ihrer Mutter zu tun hatte. "Gemeinsam haben wir immer die neuesten Trends ausprobiert", erinnert sie sich. "Ich glaube, ich war auch die Erste, die in Feldkirchen mit Röhrenjeans herumgelaufen ist." Kleider machen Leute? Für Truppe gibt es darauf nur eine Antwort: "Genau!"

"Mit einem guten Outfit verschafft man sich ein gewisses Standing und es stärkt das Selbstbewusstsein." Ihr zweiter Zugang zur Mode sei später gekommen und habe natürlich mit ihrer Arbeit zu tun. "Wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, bekommt man großen Respekt vor der genauen Arbeit und den unterschiedlichsten Designs. Es ist faszinierend zu sehen, wie klassische Codes neu interpretiert, wiederverwendet oder kombiniert werden."

Marketing und Sales

Truppe ging nach der Matura nach Wien, um BWL zu studieren und hat, um sich Geld zum Studium dazuzuverdienen, in einer Marketing- und Event-Agentur gearbeitet. "Dabei habe ich für diesen Berufszweig Feuer gefangen." Sie sammelte wichtige Erfahrungen in den Bereichen PR, Eventmanagement, Sponsoring oder Guerilla-Marketing. Was ihr geholfen habe, war gegen Ende des Bachelorstudiums ein Traineeship beim spanischen Parfüm- und Mode-Konzern "Puig" zu bekommen, "von dem ich anschließend als fixe Mitarbeiterin übernommen wurde", erzählt Truppe. Ihr Masterstudium "Marketing und Sales" hat sie berufsbegleitend an der Fachhochschule in Wiener Neustadt absolviert. Der nächste Schritt auf der Karriereleiter erfolgte dann nach Ende des Studiums. "Ich war beruflich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und hörte, dass Chanel jemanden sucht. Also habe ich mich beworben und es hat zum Glück funktioniert."

Zwischen Wien und Paris

Seit einem Jahr arbeitet Truppe nun einerseits als Produktmanagerin für den Fragrance-Bereich – "Ein perfekter Mix aus Strategie, Projektumsetzung, Analyse, aber auch Kreativität und Pioniergeist". In zweiter Funktion ist sie "PR Coordinator für Chanel Fragrance & Beauty". Eine Arbeit, die sie von Wien auch öfters ins "Chanel-Haupthaus" nach Paris führt. "In Sachen Mode die Metropole. Faszinierend und spannend, aber mitunter auch ein bisschen einschüchternd", sagt Truppe.

High Heels sind nicht verpflichtend

Natürlich werde sie manchmal gefragt, ob es in der Modebranche wirklich so schlimm zugehe, wie im Film "Der Teufel trägt Prada". "Man glaubt gar nicht, wie bodenständig die Menschen bei Chanel sind. Da rennt der Schmäh, und High Heels sind sicher nicht verpflichtend", verrät Truppe, die immer wieder gerne nach Kärnten kommt. "Baden, Wandern, Skifahren. Das kann man hier wunderbar und meine Familie ist ja auch da. Das alles ist für mich ein perfekter Ausgleich. Auch ihr Freund sei aus Kärnten. "Die Kärntner in Wien finden sich halt und hauen sich immer auf ein Packerl."