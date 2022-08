Die große Hitze mit Temperaturen weit jenseits der 30 Grad scheint derzeit vorbei zu sein, heiß ist es allerdings trotzdem und auch Regen ist kaum in Sicht. Es ist trocken. Das führt zu immer weiter sinkenden Pegelständen in unseren Gewässern. "Die Trockenheit zieht sich bereits durch das ganze Jahr, wir haben ständig zu wenig Niederschlag. Bis auf den Mai, in dem es etwas mehr geregnet hat, haben wir immer ein Defizit", bestätigt Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes des Landes.