Die Magie der kleinen Dinge, des Alltäglichen, das nicht alltäglich umgesetzt wird, das schätzt Marie Lenoble am Kunsthandwerksmarkt Ossiach. Hauptorganisator ist ihr Vater Jean Luc Lenoble. In den vergangenen zwei Jahren musste der Kunsthandwerksmarkt in abgespeckter Version stattfinden, aber heuer gibt es auch wieder ein großes Rahmenprogramm. Mehr als 140 internationale Kunsthandwerker aus Österreich, vielen Nachbarländern, Frankreich und sogar Spanien sind am Markt vertreten. "Wir haben mehr Bewerber als Standplätze. Deshalb wählt eine Jury aus", sagen Marie und Jean Luc Lenoble. "Aber es kommt auch vor, dass man einen besonderen Kunsthandwerker trifft. Dann laden wir ihn zur Bewerbung ein." Bis zu 40.000 Besucher haben in der Vorcoronazeit den Markt besucht. „Heuer könnte es wieder ähnlich sein. Wir erwarten mehrere zehntausend Besucher“, sagt Lenoble. Ein Manko ist jedoch das Parkplatzangebot. "Wer direkt von seiner Unterkunft oder von den anderen Seeorten zum Markt gelangen will, hat es ganz einfach. Sonderfahrten zum Kunsthandwerksmarkt finden die ganzen Tage statt und man startet direkt von der Bootsanlegestelle beim Stift ins Marktgeschehen“, erklärt Marie Lenoble. Die Ossiacher Schifffahrt ist auf den Markt ausgerichtet und fährt in kurzen Intervallen von allen Bootsanlegestellen nach Ossiach.

Mitten im Marktgeschehen im Zentrum von Ossiach findet man Alltagsgegenstände, die künstlerisch interpretiert, feilgeboten werden. Von Schmuck, Gartendeko bis zu Vasen oder Küchenutensilien – die Künstler haben sich wohl über jeden Bereich des Lebens Gedanken gemacht und bieten ungewöhnliche, hübsche oder einfach nur praktische Lösungen fernab der Industrieware an. "Gefertigt wird in Kleinserien, also sind die Stücke nicht immer Unikate, aber immer selbst gestaltet und produziert", erklärt Lenoble. Pilar Gallego-Sanchez aus Spanien, mit seiner Handwerkskunst auf Kupfer, und Email oder Monika Staber mit ihren besonderen Kinderbildern auf Holz sind nur zwei der Künstler aus Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn, Slovakei, Tschechei und Frankreich.

Buntes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm über die fünf Tage Handwerksmarkt kann sich ebenfalls sehen lassen. Heuer wird nach zweijähriger Coronapause wieder das Showprogramm stattfinden. Aus Prag kommt die verrückte Band Motovidlo.

Die Gruppe Modern Folking aus Salzburg sorgt für eine unterhaltsame Show.

Für eine clowneseke Interaktion sorgt Martha Labil aus Hermagor.

Für Jean Luc Lenoble, der am Ossiacher Tauern wohnt und der von Anbeginn an den Markt veranstaltet hat, ist dieser Markt "eine uneingeschränkte Freude"die Besucher aus halb Europa anzieht.