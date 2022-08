Im Bereich nach dem Hirter Zelt (bei der letzten Wiesn war der Baumkuchenstand dort zu finden) wird sie stehen, die Hütte von Peter Moser, Eigentümer vom "Gasthof-Hotel Moser" in Guttaring. "Auf den St. Veiter Wiesenmarkt zu kommen, das war immer schon mein Traum", sagt Moser. Eine Altholzalmhütte mit rund 40 Sitzplätzen wird Moser aufstellen, gute Qualitätsküche anbieten und auch ein "Take Away"-Service. Regionale Produkte prägen die Küche des Traditionsbetriebes, aber auch internationale Elemente sind enthalten. "Ich habe Rindsfilet aus eigener Produktion auf der Karte, aber auch Trüffel", erklärt Moser, leidenschaftlicher Koch. Moser wird mit seinem Team aus dem Guttaringer Gasthof die Hütte am Wiesenmarkt schupfen. "Seit ich mit der Hotelfachschule fertig bin, bin ich Koch. Momentan stehe ich rund 60 Stunden in der Woche in der Küche", sagt Moser über sein aktuelles Wiesenmarkt-Training daheim im Betrieb. Der 35-Jährige ist verheiratet mit seiner Gattin Susanne. Das Paar hat zwei Kinder, das dritte Kind kommt in einigen Tagen zur Welt.