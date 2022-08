Aline Oberle staunte vor rund zwei Wochen nicht schlecht, als sie zwei Rinder vor ihrem Haus sah. "Die Tiere sind sehr scheu. Aber es scheint auch nicht so, als würden sie jemandem abgehen. Kein Landwirt in der Umgebung vermisst die beiden Tier", erklärt Oberle.

Die Tiere sind gegen Abend in der Nähe von Kerschdorf zu sehen. "Sie schlafen auch hier, das erkennt man klar an ihren Spuren. Aber unter tags 'verschwinden' sie und sind nicht auffindbar", erklärt Oberle. Ebenfalls ist es schwer, jemanden zu finden, der sich der Sache annimmt. "Ich habe mich auch schon bei der Landwirtschaftskammer und bei der Amtstierärztin gemeldet, jedoch fühlt sich niemand dafür zuständig." Am Montag war schon die Polizei vor Ort – aber die "Fahndung" nach den Tieren war erfolglos.

Die Tiere scheinen das Gebiet rund um Kerschdorf abzugehen. "Vor ein paar Tagen hat sie auch meine Schwester gesehen, sie wohnt rund 2 Kilometer Luftlinie entfernt von mir." Da die Tiere sehr scheu sind, besteht keine Gefahr für Anrainer.