Klammer, Assinger & Co. radeln für den guten Zweck durch Kärnten

Zum 20. Mal radelt Skikaiser Franz Klammer am Mittwoch, 10. August, mit Freunden und Wegbegleitern für den guten Zweck. Start der 20. "Tour de Franz" erfolgt am Neuen Platz in Klagenfurt, Route führt über den Klopeiner See, St. Veit und Liebenfels zum „Reidnwirt“ nach St. Urban.