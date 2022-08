Sie haben 2021 einen Emmy Award für ihre Musikkomposition erhalten. Jemals an diesen Preis gedacht?

Lukas Obernosterer: Geträumt, ja. Man weiß um die Existenz dieser Preise natürlich Bescheid, jedoch war es nie ein festes Ziel von mir, in absehbarer Zeit einen Emmy zu gewinnen. Ich denke, wenn man mit dem Hintergedanken, einen Preis zu gewinnen, an die Arbeit geht, hat man schon verloren. Man kann nur sein Bestes geben, und dann auf gut kärntnerisch sagen "schau ma amol, donn seg ma eh!"