Wir sitzen hier in der CMA Ossiach, wo Sie oft unterrichten. Was mögen Sie an diesem Ort?

PIETER JANSEN: Ich arbeite gerne hier in der CMA, das Haus ist mein Arbeitsplatz. 27 Module hatten wir schon. Die Blasmusiker arbeiten viel am Bessermachen, das finde ich sehr gut. Die Musiker und Musikerinnen verbleiben hier im Haus, sie gehen nicht weg, so ist intensive Arbeit möglich.