Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr hielt sich eine Frau (34) gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn im Garten ihres Einfamilienhauses in Feldkirchen auf. "Die Mutter war gerade dabei, die Blumen zu gießen und stand mit dem Rücken zu ihrem Sohn. Plötzlich hörte sie ein kurzes Winseln des Familienhundes und danach das Kind weinen", steht im Polizeibericht.

Als sie sich umdrehte, konnte sie sofort wahrnehmen, dass ihr Hund dem Buben ins Gesicht gebissen hatte. "Bei dem Hund handelt es sich um einen sechsjährigen Labrador. Dieser war zuvor noch nie auffällig gewesen. Der Vorfall kam für die Familie sehr überraschend", sagt die Pressestelle der Polizei.

Das Kleinkind wurde verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. "Der Bub befindet sich im ELKI in stationärer Behandlung", informiert Kerstin Wrussnig, Pressesprecherin der Kabeg, am Freitag über den Gesundheitszustand des Zweijährigen.