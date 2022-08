Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen vier und 18 Jahre alt und leben aus den unterschiedlichsten Gründen in den Wohngemeinschaften der Diakonie de la Tour in Feldkirchen/Waiern. Genauso unterschiedlich wie die Lebensläufe der Bewohner sind auch die Lebensläufe jener zwei Freiwilliger, die sich in den vergangenen elf Monaten freiwillig um sie gekümmert haben.