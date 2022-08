Man möchte dem Weingartenhergott, dem unter dem Holzdacherl in einem blumengeschmückten Eck ein schönes Platzerl bereitet wurde, danken für die Schönheit, die sich dem Auge eröffnet, wenn man den Weingarten auf der Pollenitzen ober Feldkirchen betritt. Gesunde Reben mit luftigen Blättern in vielen Grün-Schattierungen wachsen am 750 Meter hohen Hang, der einen herrlichen Ausblick auf Ossiacher See und Karawanken bietet. Doch die Landschaft ist es nicht, die einen der höchstgelegenen Weingärten Österreichs so fruchtbar macht. Es ist die Handarbeit von Winzer Gerhard Köck und Winzerin Christiane Obereder-Nazar, die die Trauben frei von Schädlingen und Pilzkrankheiten reifen lässt, sodass ihre Weine seit dem "Best of Kärnten" – Preis von Falstaff 2010 jedes Jahr ausgezeichnet werden.