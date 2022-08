Die Europa League hat er mit seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt gewonnen. In der Kärntner Unterliga ist ihm mit seinem neuen Verein SGA Sirnitz sein erstes Tor gelungen. Jetzt könnte ein weiterer Traum von Martin "Hinti" Hinteregger in Erfüllung gehen. Am Sonntag "gestand" er beim Wandern auf der Hochrindl Ö3-Reporter Tom Walek, dass er ein großer Fan der Serie Bergdoktor sei und gerne einmal einen Sanitäter spielen würde oder wenn ein Fest gedreht wird, "einfach dabei sein".