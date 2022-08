Im Bezirk St. Veit gingen die ersten drei Plätze an "The 1st Lakehouse" am Hörzendorfer See, das Strandbad Kraiger See und "Taupes Genussschmiede" am Längsee. In Feldkirchen siegte der Windebensee vor der Heidi Alm in den Nockbergen, auf Platz 3 die Seeterasse am Urbansee. Voting-Star ist das Naturjuwel Windebensee, im Biosphärenpark Nockberge, er ist die Nummer Eins in der Region Mittelkärnten. Der naturbelassene See bekam so viele Stimmen, dass er es auf Platz vier bundeslandweit schaffte. Sehr zur Freude von Karl Lessiak, Bürgermeister der Gemeinde Reichenau: Es wäre schön, wenn einer der nominierten Plätze in den Nockbergen auch überregional erfolgreich wäre, wünschte dieser sich. Wunsch erfüllt. Der vierte Platz kann sich sehen lassen.