Kärnten - das Land der Seen! Aber, wo ist eigentlich der schönste Platz am Wasser in Kärnten und Osttirol? Vier Wochen lang gingen wir dieser Frage beim Voting der Platzwahl 2022 nach. Insgesamt wurden 95 Plätze am Wasser in allen Regionen nominiert. Und die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung konnten für ihren Favoriten abstimmen. In einigen Regionen ging es ganz schön knapp her, andernorts fiel die Wahl eindeutig aus. Aber kein Wasser-Platz konnte in ganz Kärnten und Osttirol so viele Stimmen einheimsen wie der Campingplatz Reichmann am Rauschelesee.

Die ruhige Lage ist eine Besonderheit des Campingplatzes Reichmann © Markus Traussnig

"Ich bin einfach überwältigt", freut sich Campingplatz-Betreiber Günther Hassler und bedankt sich bei allen, die für ihn abgestimmt haben.

Seit 2008 betreibt Hassler den Campingplatz, der direkt am Ufer des Rauschelesees liegt. 180 Stellplätze für Campingwägen, Wohnwägen und Zelte gibt es. Der Vorteil: Alle Stellplätze sind auf dem rund 4,5 Hektar großen Areal großzügig angelegt. "Es gibt genug Abstand zum Nachbarn", bestätigen Christine und Willi Stockhammer aus Oberösterreich. Das Ehepaar kommt seit 13 Jahren mehrmals pro Jahr nach Kärnten, um die Vorteile des Campingplatzes - vor allem die Ruhe - zu nutzen.

Gäste aus Nah und Fern

Der Campingplatz Reichmann, den es seit dem Jahr 1961 am Rauschelesee gibt und Gäste aus ganz Europa anlockt, hat aber noch einiges mehr zu bieten: So gibt es beispielsweise einen Kinderspielplatz, Radwege, die bis in das benachbarte Italien und Slowenien führen und idyllische Wanderwege.

Das besondere Highlight: das angeschlossene Gasthaus mit einem großzügig angelegten Gastgarten - Blick auf den Rauschelesee inklusive. Auf der Speisekarte steht gut bürgerliche Hausmannskost (auch ein reichhaltiges Frühstück wird angeboten). Jeden Sonntag wird thailändisch aufgekocht. Regelmäßig lädt Familie Krassnitzer-Pichorner zum Grillabend.

Gäste aus Nah und Fern genießen die Vorzüge des Campingplatzes Reichmann am Rauschelesee © Markus Traussnig

Nicht nur Campingplatz-Gäste wissen die Vorteile des Ortes zu nutzen, auch Tagesgäste aus der Umgebung kommen immer wieder gerne an den Rauschelesee, um einen Sprung ins kühle Nass zu wagen oder sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.