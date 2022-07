Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag, 29. Juli, in einer Badeanstalt in Ossiach, den Kassenbehälter eines Automaten auf und stahlen daraus Bargeld in geringer Höhe.

Die Täter versuchten auch die Badekasse aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Schließlich brachen sie mehrere Türen auf und stahlen aus einer Kassenlade mehrere hundert Euro. Die Gesamtschadensumme ist noch nicht bekannt.