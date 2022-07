Kärnten ist ein Land mit vielen geschichtsträchtigen Burgen und Schlössern. Den höchsten mittelalterlichen Aussichtsturm Kärntens findet man bei der Zwillingsburg in Liebenfels. Um das im 14. Jahrhundert errichtete Bauwerk vor dem Verfall zu bewahren, wird in eine laufende Sanierung investiert.

Bereits im Vorjahr wurde der Ausbau und die Sanierung der Burgruine mit 100.000 Euro aus dem Regionalentwicklungsreferat des Landes m Rahmen eines "LEADER"-Projekts gefördert, durch welche die Burgruine saniert und wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Nun wurde eine weitere Investition getätigt: die Burg wird schon bald auch multimedial erlebbar und virtuell "begehbar" sein. Ziel ist es, die Burg für Personen mit eingeschränkter Mobilität erlebbar zu machen, die Burg auch bei Schlechtwetter präsentieren zu können und auch eine digitale Wissens- und Geschichtsvermittlung zu ermöglichen. So wird speziell Besucherinnen und Besuchern mit einer körperlichen Beeinträchtigung die Burg in Form eines virtuellen Rundgangs mittels einer Virtual Reality-Brille zugänglich. Die Visualisierung wird in mehreren Sprachen angeboten, unter anderem auch in Japanisch. Rund 55.000 Euro werden investiert, das Land fördert die Umsetzung mit rund 22.000 Euro. Ab kommendem Herbst soll das neue Angebot den Gästen zugänglich sein.