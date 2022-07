Mit einem kuriosen Fall, der sich am vergangenen Wochenende am Ossiacher Kirchtag ereignete, beschäftigt sich aktuell die Polizeiinspektion Bodensdorf. Folgendes soll sich laut Zeugenaussagen in der Nähe des Hockeyplatzes in der Badallee zugetragen haben: Ein junger Mann, Sohn eines ÖVP-Kommunalpolitikers, wählte Sonntagfrüh im Kirchtagstrubel den Parkplatz, um seine Notdurft zu verrichten. Und traf beim Urinieren - absichtlich oder nicht - das Auto von Bürgermeister Gernot Prinz (FPÖ). Für diesen war dann aber Schluss mit lustig. Prinz soll in der Folge gemeinsam mit einem weiteren FPÖ-Kommunalpolitiker die Fäuste ausgepackt und den jungen Mann verprügelt haben. "Es hat einen Vorfall, eine Auseinandersetzung, gegeben. Drei Personen sind aneinandergeraten. Alles Weitere werden die Einvernahmen ergeben", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.