Ein langer Wunsch geht für Katherina Waldl mit ihrer eigenen Ordination in Erfüllung. Gemeinsam mit dem Arzt für Allgemeinmedizin Martin Treven, stellte sie das Ärztezentrum Glanmed in Liebenfels auf die Beine. Treven hat seine Ordination schon geöffnet, nun ist auch Waldls Zahnarztpraxis fertig. "Ich starte am 9. August", informiert Waldl. Die Ärztin übernimmt die Anfang Jänner freiwerdende Kassenstelle der Liebenfelser Zahnärztin - ihrer Tante - Christine Haberl. Bis dahin wird sie vorerst als Wahlärztin tätig sein.