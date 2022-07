Anlässlich der Wiedereröffnung des Bikeshops Radwerker nach dessen Umzug auf die Milesistraße lud das Team rund um Eric Preiml zu zwei eindrucksvollen Freestyle Mountainbike Shows samt großer Shoperöffnungsparty. 6 Profi Freestyle Mountainbiker der Banana Crew ließen sich über eine Rampe einige Meter in die Luft und zeigten dem Publikum, was mit einem Bike abseits von Straßen und Wegen alles möglich ist. Mit in der Szene bekannten Stunts wie Suicide Nohander, 360, Frontflips, double Backflips beeindruckten die Burschen und ein Mädchen über 500 Gäste, die der Einladung von Radwerker Geschäftsführer Eric Preiml folgten.