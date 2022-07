Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes und großen Herausforderungen, veränderten Rahmenbedingungen und gestärkten Kundenbeziehungen konnten die Vorstandsdirektoren der Sparkasse Feldkirchen Gerhard Greimer und Udo Bergner einen positiven Jahresabschluss 2021, sowie einen ebenfalls erfreulichen Zwischenbericht für das Jahr 2022 präsentieren.

Den Jahresabschluss präsentierten die Vorstandsdirektoren bei der 148. Vereinsversammlung im Stadtsaal Feldkirchen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 33,5 Millionen Euro (7,46 Prozent) und beläuft sich auf 481,8 Millionen Euro. Das Kreditvolumen erreichte mit 10,79 Prozent einen Ausleihungsstand von 321 Millionen Euro , die Spar- und Giroeinlagen konnten gleichzeitig um 4,39 Prozent auf Euro 397,2 Millionen Euro gesteigert werden.

Das Wachstum ist vorwiegend ein Resultat der regen Investitionstätigkeiten im Bezirk und der starken Vernetzung im Wohnbau-Finanzierungsgeschäft. Was zeigt, dass die lokale Wirtschaft bei Investitionen in gewerblichen und privaten Bereichen der Sparkasse Feldkirchen vertraut. "Die Unternehmer sind unverändert bereit zu investieren, vor allem jene aus dem Bau- und Baunebengewerbe", berichtet Vorstandsdirektor Bergner.

Auch der Zulauf an Neukunden sei positiv aufgefallen, was auf die starke Präsenz in der Region zurückzuführen ist. "Die persönlichen Beziehungen, die hohe Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter und der Vorteil Kreditservice und Risikomanagement direkt im Haus zu haben, ermöglichen uns flexible Lösungen für unsere Kunden", sagt Vorstandsdirektor Greimer.