In vielen Lebensbereichen schnellen derzeit die Preise in die Höhe – nicht aber bei den Eintrittskarten für Bäder. "Unsere Eintrittspreise sind immer für eine Saison festgelegt und werden nicht zwischendurch angepasst", erklärt Kristin Kretzschmar-Neubacher, Sprecherin der Stadtwerke Klagenfurt.

Was für die Strandbäder Loretto, Maiernigg und Klagenfurt gilt, bestätigt Guntram Jilka, Fachgruppengeschäftsführer für Gastronomie und Gesundheitsbetriebe in Kärnten, denen die Schwimmbäder unter anderem angehören, auch für andere Kärntner Bäder.

Anders ist die Situation in der Gastronomie. Hier gibt es Aufschläge auf Gerichte und Getränke, wie beispielsweise auf Pommes. Das sei der starken Teuerung von Frittierfett zu verdanken. Die Gastronomen versuchen allerdings, die Teuerungen diese so gering wie möglich zu halten.