Die Ausläufer jenes Unwetters, das in Bad Kleinkirchheim, Döbriach und Radenthein am Donnerstagabend wütete, trafen im Bezirk Feldkirchen den Raum Ebene Reichenau, Patergassen und Gnesau. "Wir sind wieder mittendrin", sagte der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer am Freitag Nachmittag. Schäden, die schon seit zwei, drei Wochen aufgearbeitet waren, seien jetzt wieder angerichtet worden. Man habe Gehöfte gesäubert, kaputte Wege rückgebaut. "Gestern 20 Minuten Unwetter und alles ist wieder wie vorher", so Stampfer. Am Freitagnachmittag gab es deshalb eine Zusammenkunft mit Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung zwecks Hochwasserschutzmaßnahmen. Sorgen macht in Gnesau etwa der Maitrattenbach. In trockenen Zeiten sei er fast versiegt. "Aber bei Unwettern ist er ein reißendes Monster", sagt Stampfer. "Die zwei Ereignisse jetzt haben gezeigt, wie es da abgehen kann."