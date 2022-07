Der Römerstein mit Medusenhaupt im Vorgarten des Urbani Wirts in Bodensdorf lässt einen Ohrwurm im Kopf entstehen: "Junge Römer, tanzen anders als die anderen", ist man verleitet Falco zu summen. Ob es hier unter der steilen Peterlewand vor dem Ossiacher See tatsächlich eine römische Raststation an der "Via Julia Augusta" gab, lässt sich nicht nachweisen, gilt aber als wahrscheinlich. Dass hier "anders getanzt" wird – und vor allem erfolgreich –, zeigt der junge Wirt Andreas Nindler (31), der das Haus in sechster Generation 2018 übernommen hat.

Heuer feiert man das 570-jährige Wirtshausbestehen. Ein Zeichen, dass man in vorherigen Generationen vieles richtig gemacht hat. Die Coronapause hat man zum Renovieren genutzt. Eine Million Euro hat man in ein neues, modernes Ambiente gesteckt.