Das Langalmtal in der Gemeinde Radenthein und St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim wurden Donnerstagnachmittag von schweren Unwettern heimgesucht. Während dort mitunter Menschen ausgeflogen und Häuser evakuiert werden mussten, wurden in den angrenzenden Ortschaften die Auswirkungen völlig anders beobachtet. Bewohner berichten, dass es wenige Kilometer davon entfernt gar nicht oder nur leicht geregnet habe. Das ganze Ausmaß wurde dort erst sichtbar, als sich die Wassermassen samt Geröll und Holz vom Tweng-, St. Oswald-, Ross-, und Kaninger Bach auch dort ihren Weg suchten oder der Riegerbach über die Ufer zu treten drohte.