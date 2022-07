In der Gemeinde St. Georgen am Längsee liegt die Längseeleit’n, mit Blick auf das Stift und den See. Betrieben wird diese von Elisabeth und Manfred Fellner, sowie Enkeltochter Maximiliane, die den Betrieb später einmal weiterführen wird. Auf einer Fläche von 17 Hektar gibt es dort rund 200 Obstbäume, einen Kräutergarten und einen geomantischen Pfad. Die Familie baut außerdem Wein an, der, so wie die Kräuter und Früchte, in den selbstgemachten Produkten Verwendung findet.