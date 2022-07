Wer sich am Samstag (23.Juli) nicht in einem Strandbad drängen will, der findet mehr Platz beim Kinderfest auf der Hochrindl - und ebenso viel Spaß, begleitet von niedrigeren Temperaturen als im Tal. Um zehn Uhr beginnt das Fest bei der Herzl Hütte, den ganzen Tag gibt es Spiele und Aktivitäten, die Abwechslung garantieren. Geschicklichkeit und Beweglichkeit ist ein Thema des Tages, es gibt unter anderem Malen und Kinderschminken, auch können die Kinder bei einer Übungsstation Disc Golf ausprobieren.